lundi 15 novembre 2021 • 91 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après le Sénégal et le Maroc le mois dernier, le Mali jeudi et l’Egypte vendredi, la journée de dimanche a permis de connaître deux nouvelles sélections qualifiées pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Zone Afrique.

Tous deux aidés par un penalty litigieux sifflé en leur faveur, la RD Congo (2-0 contre le Bénin) et le Ghana (1-0 face à l’Afrique du Sud) ont remporté la «finale» dans leur groupe respectif et validé leur présence pour la dernière étape avant le Qatar, qui sera au programme en mars.

L’Algérie et le Burkina Faso (groupe A), la Tunisie, la Guinée Equatoriale et la Zambie (groupe B), le Nigeria et le Cap Vert (groupe C), la Côte d’Ivoire et le Cameroun (groupe D) se disputeront les 4 billets restants mardi.

Afrikfoot