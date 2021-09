jeudi 9 septembre 2021 • 175 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM (Dakar) Bouclée en début de semaine, la deuxième journée des éliminatoires a été marquée par plusieurs fortunes diverses. Des enseignements sont tirés.

Disputée de dimanche à mardi, la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022 a rendu son verdict avec les premiers résultats marquants comme la victoire de la Côte d’Ivoire face au Cameroun (2-1) et celle de l’Afrique du Sud sur le Ghana (1-0). Dans l’attente de la reprogrammation du choc Maroc-Guinée, reporté, seules quatre sélections sont parvenues à réaliser un sans-faute jusqu’à présent : la Libye, la Nigeria, le Sénégal et la Tunisie.

Pour des pays comme Madagascar, le Gabon, le Cap-Vert, la Mauritanie, la Centrafrique, l’Angola, le Togo et le Congo, la qualification s’annonce en revanche déjà compromise puisque seule la première place du groupe sera qualificative pour les barrages. Rendez-vous début octobre pour les 3e et 4e journées.

Les résultats complets de la 2e journée

Groupe A

Burkina Faso 1-1 Algérie

Djibouti 2-4 Niger

Groupe B

Zambie 0-2 Tunisie

Guinée Équatoriale 1-0 Mauritanie

Groupe C

Cap-Vert 1-2 Nigeria

Centrafrique 0-1 Liberia

Groupe D

Côte d’Ivoire 2-1 Cameroun

Malawi 1-0 Mozambique

Groupe E

Ouganda 0-0 Mali

Rwanda 1-1 Kenya

Groupe F

Gabon 1-1 Égypte

Angola 0-1 Libye

Groupe G

Afrique du Sud 1-0 Ghana

Éthiopie 1-0 Zimbabwe

Groupe H

Congo 1-3 Sénégal

Togo 0-1 Namibie

Groupe I

Soudan 2-4 Guinée-Bissau

Reporté : Guinée vs Maroc

Groupe J

Bénin 1-1 RD Congo

Tanzanie 3-2 Madagascar