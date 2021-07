jeudi 8 juillet 2021 • 127 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur national des Lions du Beach Soccer, Ngalla Sylla, s'est exprimé sur IGFM, sur le tirage au sort du Mondial de Beach Soccer effectivement, ce jour, en Suisse.

« Nous remercions le bon Dieu. Le Portugal n'est plus à présenter au Beach Soccer avec ses trois titres. Oman qu'on a joué récemment lors du tounroi de Dubaï et l'Uruguay que le Sénégal n'a plus joué depuis 2007. Donc, pour vous dire qu'on a des retrouvailles avec le grand Portugal et Oman qu'on connaît très bien. C'est l'Uruguay qui est l'inconnu parce que depuis 2007, beaucoup de choses se sont passées. Donc, on s'attendait à un tirage difficile parce qu'il n'y a que champions et vice-champions qui seront au Mondial. La seule chance que le Sénégal avait c'était de figurer dans le chapeau 2, et après c'est à coup de chance. Une fois sur le terrain, il faut gagner. Je ne vois pas de poules faciles, il n'y a que de bonnes équipes et une poule du Sénégal très relevée. Maintenant, il faut continuer à peaufiner le travail et essayer d'atteindre les objectifs.»

« Sortir d'abord du groupe et se battre pour atteindre les objectifs »

« Hier, je disais aux joueurs qu'il ne faut pas s'attendre à des choses faciles. C'est un tirage très difficile. Il faut se battre pour atteindre les objectifs. On ne peut pas se permettre pour une équipe qualifiée sept fois en Coupe du monde et pour une huitième participation, finir au premier tour ou en quarts de finale. Je pense que cette fois, il faut essayer d'aller le plus loin possible. Je pense qu'on est en train de travailler sur ça. On a une constance sur le plan mondial en se faisant éliminer en quarts de finale deux fois. Donc, cette année, il faut essayer d'aller le plus loin possible. Mais, il faut d'abord sortir de cette poule relevée. »

Pour rappel, le Mondial de Beach Soccer se déroulera du 19 au 29 août 2021, en Russie.