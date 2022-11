samedi 5 novembre 2022 • 732 lectures • 0 commentaires

Bingourou Kamara, veut vraiment faire partie de la liste de Aliou Cissé pour le Mondial. Le gardien de but de Montpellier, qui a antérieurement été sélectionné par "El Tactico", croit en ses chances.

"À chaque fois que je jouais en club, j’ai été appelé. Et j’étais dans le groupe pour les qualifications au Mondial en mars", a rappelé dans Midi Libre celui qui a été recruté par le MHSC cet été suite à la longue blessure du gardien remplaçant Dimitry Bertaud.



"J’aimerais y être, j’en rêve depuis gamin. Si je n’y suis pas, je vais être déçu. Mais le sélectionneur Aliou Cissé est un homme droit, il fait ses choix en fonction des performances, donc à moi d’être performant", indique-t-il.



Pour rappel, à la Coupe du Monde 2022, le Sénégal est logé dans le groupe A avec le Qatar, pays organisateur, les Pays-Bas et l'Équateur. Et Aliou Cissé compte divulguer sa liste la semaine prochaine.