samedi 9 octobre 2021 • 148 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Thies) Le milieu de terrain des Lions, Moustapha Name s'est exprimé sur le match de l'équipe du Sénégal contre la Namibie, ce samedi, au stade Lat Dior de Thies, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

«La Namibie est une équipe redoutable parce qu’elle est juste derrière au classement et on sait que jouer contre le Sénégal est une motivation supplémentaire. Ils vont tout donner pour créer l’exploit, mais on ne va pas se voiler la face. On est chez nous et on doit tout faire pour gagner ici et ensuite le match retour. On doit assumer notre statut", a-t-il déclaré en conférence de presse, indiquant que c’est "l’équipe nationale du Sénégal". Du coup, il faudra confirmer après avoir déjà dominé l'adversaire sur les cinq confrontations toutes compétitions confondues.

Barré par la concurrence au milieu, le joueur de Paris FC semble ne pas s'inquiéter. «L’équipe Nationale appartient à tout le monde et si on est là c’est parce que le sélectionneur et le peuple ont besoin de nous", a-t-il soutenu, ajoutant que c'est à ceux de s’adapter. "On est là pour défendre les couleurs nationales. C’est vrai qu’on a des postes de préférence, mais on est des footballeurs et on doit s'adapter à toutes les situations", a expliqué Name qui devrait débuter sur le banc contre le Namibie, ce samedi (19h00).

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux à Thies)