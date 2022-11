vendredi 11 novembre 2022 • 6373 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Blessé, Sadio Mané fait quand même partie de la liste des joueurs sénégalais sélectionnés pour le mondial. Ce vendredi, face à la presse, le coach du Bayern a réagi sur cette sélection et l’état du joueur.

"C'est clair que le Sénégal aimerait le voir jouer, mais quand il a mal, il ne peut pas jouer. Les choses médicales passent avant le sport. C'est pareil pour nous et pour tout le monde", a déclaré Julian Nagelsmann ce vendredi en conférence de presse.



Sur la procédure médicale en vue de la rémission de Sadio Mané, le technicien Allemand informe: "Nous ferons un autre contrôle dans dix jours, puis nous verrons comment se déroule le processus de guérison. Après d’autres décisions seront prises." Donc, pour le moment, rien n’est forclos pour l’enfant de Bambali.



De son côté, Aliou Cissé a expliqué pourquoi il a sélectionné Sadio Mané : "J'ai décidé de le mettre dans le groupe parce qu'on a connu cela avec Sarr lors de la CAN. Sadio est important pour le groupe, raison pour laquelle je l'ai retenu. On fera le nécessaire pour le récupérer. Mais perdre Sadio ce n'est pas quelque chose de mince pour nous et pour le football africain. Je n'ai pas envie de penser à ça. Nous ferons le nécessaire pour le récupérer", a-t-il déclaré.

