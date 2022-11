lundi 21 novembre 2022 • 96 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (DOHA) Nampalys Mendy pense que l'équipe du Sénégal a perdu contre les Pays sur des détails.

"On savait que ça allait se jouer sur des détails. Je pense qu’on a fait une bonne performance. Malheureusement, il nous a manqués ce petit truc de concentration. Il reste deux matchs et ce sont deux finales. Tout peut changer d’un match à l’autre. Je crois qu’il faudra rester concentrer du début jusqu’à la fin. On espère que les blessures ne sont pas graves. On a beaucoup donné et on espère les récupérer. Il y a eu beaucoup de déception car on a fait un bon match. Il faut garder la tête haute et rester confiants. C’est la seule solution si on veut faire des résultats."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à DOHA, QATAR)