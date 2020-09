mardi 22 septembre 2020 • 81 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Si Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais du Napoli, n'a pas encore pris sa décision, son avenir se jouera entre PSG, Liverpool, Manchester United...

Après six saisons pleines à Naples et un dernier exercice moins abouti que les précédents, Kalidou Koulibaly (29 ans) aurait pu être tenté de changer d’air. Sous contrat jusqu’en 2023, le défenseur international sénégalais a souvent été associé au PSG. Mais un transfert ne figure pas dans ses projets. Ce qui risque de compromettre son avenir. Surtout qu'il fait partie des cinq meilleurs défenseurs du monde et évolue dans un club qui ne gagne pas en Europe. Trois spécialistes contactés par IGFM, ont évoqué l'avenir du capitaine des Lions.

Abatalib Fall (Entraîneur) : "Partir impérativement sinon sa valeur marchande va baisser"

"Je pense qu'il devait quitter Naples depuis fort longtemps. Sept ans dans un club c'est trop. Le footballeur à beaucoup de nouveau challenge pour progresser 3 à 4 ans maximum c'est l'idéal sinon tu restes dans un certain confort qui inhibe tes performances alors la carrière d'un joueur est courte. Il faut des défis en permanence pour progresser dans ce métier. Impérativement, il doit partir sinon non seulement au niveau de la performance il y'aurait un impact négatif mais aussi sa valeur marchande va baisser. Le futur de cette équipe n'augure pas qu'il reste avec tous les problèmes que l'équipe napolitaine a connus récemment."

Cheikh S. Diarra (TFM) : "A 29 ans, il doit chercher à gagner des titres..."

"Koulibaly à Naples et en Italie il a fait le tour du sujet . Il doit partir,se donner un nouveau challenge. Parcequ'il ne peut faire mieux en Série A. Koulibaly est reconnu comme meilleur défenseur central chaque saison là bas. À la longue ce n'est plus excitant, le défi fait défaut.

Le problème du palmarès et d'un gros contrat doit le pousser aussi à changer de championnat et de club. A 29 ans, Koulibaly doit chercher à gagner des titres ce qui passe par un plus grand club que Naples. Un dernier long et bon contrat sur le plan financier doit le guider dans son choix."

Mor Bassine Niang (Record) : "Il doit quitter Naples et trouver un grand club européen"

"Koulibaly fait partie des meilleurs défenseurs de la planète football. Aujourd'hui, je pense qu'il doit quitter Naples et trouver un grand club européen. Il aura bientôt 29 ans et se doit d'écrire son nom dans le palmarès du football mondial. Virgil Van Dijk n'a rien de plus que lui. Je crois qu'il pourrait être Ballon d'or européen et africain en étant dans un top club. Toutefois, il faudrait aussi que le joueur soit conscient de ça. On ne peut pas dominer le championnat italien chaque saison en étant le meilleur défenseur et vouloir rester dans un club qui vise une place en Europa League. Cette saison, il va jouer en C3 s'il reste à Naples. Alors qu'il peut évoluer en C1 en rejoignant City, PSG ou United. Mais Aurelio De Laurentiis est gourmand et veut toucher 80 millions d'euros sur son joueur. Un montant excessif qui risque encore de bloquer les négociations. Le dernier mot revient à Koulibaly qui doit songer à son avenir."

Mamadou Salif GUEYE