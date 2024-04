lundi 22 avril 2024 • 242 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le dojo Oh Do Kwan Taekwondo Club a organisé, ce week-end, à l'école Sacré-Cœur fief du club, la cérémonie de passage périodique de ceinture.







Ce passage périodique de ceinture a été marqué par plusieurs catégories dont des jeunes passés de blanc à blanc supérieur, jaune à jaune supérieur..."Les Arts Martiaux nous enseignent beaucoup plus que de simples techniques destinées à maîtriser l’art du combat. Porteurs de philosophies généralement empreintes de sagesse, ils représentent aussi de véritables voies de développement personnel en connexion avec notre environnement. Des voies qui nous apprennent à nous comporter sur les plans individuel et collectif. A nous gérer, à nous maîtriser, mais également à nous dépasser. Oh Do Kwan (The School of my Way...)", a déclaré Me Papa Madiyou Touré, patron du dojo Oh Do Kwan Taekwondo Club club créé le 1r Novembre 2021 dont le code fédéral est 588.



"Ce club a plus de 50 licenciés à la saison courante 2023/2024 et reçoit de futurs combattants à partir de 3 ans. Mieux, il reçoit même des personnes qui ont des Handicaps au niveau des membres supérieurs", a ajouté Me Papa Madiyou Touré, membre du comité directeur de la ligue de Dakar, président de la commission des grades, coach International level 1 diplômé à Kyung Hee University en Corée du Sud.