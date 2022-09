dimanche 11 septembre 2022 • 410 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Directeur technique du Casa Sports, Demba Ramata Ndiaye, a déclaré en conférence de presse, que son équipe ne va pas cacher sur la victoire (1-0) contre la JS Kabylie.

"Je suis satisfait du résultat. Vous savez, on ne va pas cracher sur cette victoire parce que l'adversaire est resté dans sa zone. Ils ont préféré jouer en défense et non sortir", a-t-il analysé face aux journalistes.



Parlant des consignes données aux joueurs, le technicien a fait savoir que le staff technique leur avait dit que "vitesse ne rime pas avec adresse. Puissance ne rime pas avec précision. Les joueurs avaient trop envie de bien faire raison pour laquelle ils ont frappé au dessus des buts à plusieurs reprises. On leur a dit que le match se gagne devant mais se perd aussi derrière. Donc, il faut marquer et gagner sans prendre de but. Ce sont les consignes qu'on avait donné aux joueurs. L'envie a joué sur leurs leurs performances", a-t-il expliqué.

