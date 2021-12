lundi 6 décembre 2021 • 1081 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Blessé hier, à l'arène nationale, par un batteur de son adversaire, Siteu, le lutteur Papa Sow a décidé de porter plainte, ce lundi.

"J’ai préparé ce combat pendant 2 ans trois mois donc je n’ai jamais souhaité cette fin. Je devais passer sur ce couloir dont j’ai accès et je les ai laissé s’installer là. Je voulais simplement passer et donner l’aumône. Ils m’ont empêché et la bagarre a éclaté. J’aurai pu mourir sur ce coup et ce serait fatal. Lancer un sabar sur la tête d’une personne, c’est grave et criminel. Je vais porter une plainte chez le procureur. Parce que nous ne sommes pas des animaux, il faut que nous soyons corrects."



"Une blessure de 5cm et 6 points de sutures"



"J’ai une blessure de 5cm et 6 points de sutures, je reviens de l’hôpital Principal et j’y retourne demain (lundi) pour récupérer mon certificat médical. Puis je vais porter plainte parce qu’il faut que les gens soient corrects dans l’arène", a-t-il réagi sur la 2S TV.



À rappeler que ce combat de lutte avec frappe n'a pas avoir lieu en raison de cette altercation qui a fait couler le sang de lutteur de l'écurie Wrestling Academy.

