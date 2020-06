Passage à Lille : Moussa Sow ouvre sa boîte à souvenirs

iGFM-(Dakar) Dans un entretien accordé au site officiel du club, LOSC, Moussa Sow a révélé ses beaux souvenirs lors de son passage au sein de la formation française.

Attaquant vedette du doublé historique des Dogues lors de la saison 2010-2011, Moussa Sow reste un fervent supporter du LOSC. L’international sénégalais de 34 ans garde un œil sur les performances de son ancien club. Entretien avec l’homme aux 25 buts en Ligue 1 2010-2011.

« Mon retourné face à Lyon, c’est sûrement mon plus beau but »

Ah, la nostalgie… Si vous interrogez un supporter lillois à propos de l’attaque des Dogues lors de la saison 2010-2011, un nom risque de revenir avec insistance : celui de Moussa Sow. Champion de France avec le LOSC, vainqueur de la Coupe de France mais aussi meilleur buteur de Ligue 1, l’international sénégalais (34 ans) est un des joueurs ayant marqué de son empreinte le doublé historique lillois. « Je n’oublierai jamais, assure-t-il. On avait un groupe excellent, des supporters magnifiques, un club structuré. Je ne peux dire que du bien du LOSC. C’est un club qui détient une place très importante dans ma carrière ».

Il suffit de voir lorsqu’on l’interroge sur son but favori chez les Dogues pour comprendre l’attachement du buteur au club lillois. « Mon retourné face à l’Olympique Lyonnais, en 2010-2011 (sourire). C’est sûrement mon plus beau but au LOSC, même s’il y en a eu d’autres comme contre Auxerre (saison 2010-2011). Mais face à l’OL, qui plus est à l’extérieur, c’est mon préféré. Je peux même le raconter ! On commence en attaque placée à gauche, on passe à droite. Mathieu Debuchy centre, un Lyonnais dévie et… le ballon m’arrive, j’arme mon retourné et les filets tremblent… Un super souvenir ».

Toujours en contact avec plusieurs anciens Dogues comme Eden Hazard, Adil Rami ou encore Rio Mavuba, Moussa Sow revient sur la force du LOSC version 2010-2011. « Je retiens surtout une chose : l’accueil que j’ai eu lorsque je suis arrivé en provenance du Stade Rennais (juin 2010). Déjà lorsque j’évoluais en Bretagne, le LOSC était une équipe qui faisait de très bonnes choses. J’ai été super bien accueilli, le groupe vivait bien, le groupe rigolait. Même dans la difficulté, nous étions soudés. C’est ce qui faisait notre force, cette capacité à relever la tête ensemble ».

« Le club prend une autre dimension avec un président très fort »

S’il a quitté le LOSC en janvier 2012, l’ancien attaquant des Dogues garde un œil avisé sur les performances de son ancien club. Mieux, il se montre très satisfait des progrès du club lillois. « Je suis très content de voir ce que fait le LOSC aujourd’hui, mais je ne suis pas surpris, assure-t-il. Ils doivent continuer pour passer un cap sur la scène européenne. Le plus important, c’est de les voir se battre chaque année pour la Coupe d’Europe. Ils vont progresser et je pense qu’ils vont réaliser de bonnes performances au fur et à mesure ».

Fier de voir l’évolution du LOSC, Moussa Sow reste également un observateur avisé du poste d’attaquant où un joueur a brillé cette saison : Victor Osimhen (13 buts en 28 journées de Ligue 1). « C’est un excellent joueur. Il m’a surpris ! Il est bon devant le but, face au jeu, et il va très vite. Il marque beaucoup de buts. J’espère qu’il va continuer sur sa lancée et confirmer ». Avant de dire quelques mots sur la place qu’occupe le LOSC dans le football français. « Aujourd’hui, le club prend une autre dimension. Le Président est très fort, il y a un très bon entraîneur, le groupe vit bien avec de très bons jeunes et de l’expérience… J’espère que ça va continuer longtemps. Le LOSC est un très grand club français ».

« Merci aux supporters pour ma saison et demie au LOSC. Merci de m’avoir soutenu dans les bons et les mauvais moments. Merci d’avoir été là pour nous, pour le groupe. C’était important pour nous, notamment en 2010-2011. Continuez à être derrière vos joueurs. Ils ne lâcheront rien et donneront tout pour le club. Allez les Dogues ! »