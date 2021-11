dimanche 14 novembre 2021 • 241 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur du Congo, Paul Put, a déclaré que "ce n'est pas un scandale de perdre face au Sénégal", qu'il considère comme l'une des meilleures équipes du continent africain.

"Tous les entraîneurs doivent prendre des décisions concernant la programmation des matchs par la CAF. Je pense que ce n'est pas normal. Maintenant, pour le match perdu, on a manqué de maturité contre le Sénégal. On a joué contre la meilleure équipe en commettant des erreurs. Le Congo est en reconstruction et le Sénégal joue a déjà un bon groupe avec beaucoup de joueurs qui jouent dans de grands clubs européens. Donc, ce n'est pas un scandale de perdre face au Sénégal", a déclaré le technicien d'origine belge après la défaite (2-0) contre les Lions assurés de disputer les barrages pour se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar.

Pour rappel, seul le Sénégal est sorti du groupe H avec cinq victoires et un nul.

