IGFM (Dakar) Les travaux du Stade du Sénégal situé à Diamniadio, sont effectués à 82%, annonce faite par la SOGIP (Société de Gestion des Infrastructures publiques), mardi, à l'occasion d'une visite de chantier du Ministre des Sports, Matar Ba.

Mis en œuvre suite à un coup énorme de plus de 150 milliards de Francs CFA, ce stade dont les travaux ont démarré le 02 novembre 2020, est quasiment prêt. Sur place, le constat est que le gros du travail a été effectué. "On est à 82% d'exécution", a fait savoir la SOGIP, en charge de la gestion du stade qui devra ête livré le 22 février 2022.

Parlant de commidités, ce stade a même dépassé les normes exigées par la FIFA. Par exemple, au niveau de la tribune presse, 600 places ont été fixées par le règlement de la FIFA, mais finalement 800 journalistes sont prévus afin que les conditions de travail soient meilleures. Une pelouse mixte (gazon naturel et artificiel) est également prévue, tout comme une station d'épuration et une centrale solaire sans oublier des vestiaires de dernière génération, une salle de cinéma...Quant aux chaises qui seront aux couleurs du Sénégal, elles sont en train d'être installées. Ce qui prouve que ce stade de 50.000 places, est presque fini et pourrait donc être livré à temps, comme le veut le Ministre des Sports, Matar Ba. Ce dernier compte se battre pour que le match des Lions du Sénégal comptant pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, se joue dans ce stade, en mars prochain.