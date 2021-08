mardi 17 août 2021 • 188 lectures • 0 commentaires

Société 44 mins Taille

iGFM - (Dakar) Exit Peter Coleman. Woodside, qui est actionnaire majoritaire dans les gisements pétroliers sénégalais, a un nouveau Pdg.

Elle s’appelle Meg O'Neill. Elle va présider aux destinées de Woodside qui détient, aujourd’hui, 82% des gisements pétroliers du Sénégal. Sa nomination a été officialisée ce mardi par le conseil d’administration de la compagnie pétrolière.



Meg O’neil remplace Peter Coleman qui s'est retiré de Woodside en juin 2021. Elle devient ainsi le sixième président directeur général de Woodside après avoir amassé 27 ans d'expérience dans l'industrie mondiale du pétrole et du gaz.



Les actionnaires de Woodside comptent sur son expérience dans la mise en œuvre des projets et la réduction des coûts, pour impulser les phases de développement et d'exécution de Sangomar et de Scarborough.

Les autorités sénégalaises vont devoir composer avec elle pour les futures étapes qui seront importantes dans la vie des projets pétroliers du pays. Pour rappel, le premier baril de pétrole de Sangomar est attendu en 2023.