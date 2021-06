mercredi 23 juin 2021 • 315 lectures • 0 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (Dakar) L'Angleterre assure grâce à Raheem Sterling, ça continue de s'agiter dans tous les sens au Barça et Cristiano Ronaldo pour remplacer Mbappé au PSG, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

L'Angleterre assure grâce à Raheem Sterling

L'objectif de la première place du groupe est désormais atteint. La victoire des Lions (1-0), hier soir, face à la Tchéquie fait d'ailleurs la une des quotidiens britanniques, ce matin. À commencer par The Daily Telegraph qui titre : «Mission accomplie, place au gros morceau», en une de son édition du jour. Une victoire acquise grâce à une nouvelle réalisation de Raheem Sterling, parfaitement servi par Jack Grealish, titulaire pour la première fois du tournoi. De son côté, The Times salue la prestation du meneur de jeu d'Aston Villa le qualifiant de véritable Game-changer, capable de transfigurer le jeu des Anglais. Enfin, si ça passe pour l'Angleterre, c'est bel et bien terminé pour le voisin écossais, battu par la Croatie (3-1) sur la pelouse d'Hampden Park. «Modric envoie l'Écosse dehors», titre d'ailleurs The Guardian en une de son édition, ce matin. Auteur d'un but absolument somptueux, le Ballon d'Or 2018 a permis aux Croates de rallier les 8es de finale de la compétition.

Ça continue de s'agiter au Barça

«L'Inter dans la course pour Alba» titre, ce matin, Mundo Deportivo. Sous contrat jusqu'en juin 2024, la latéral de 32 ans n'a pour le moment pas prolongé et s'est même vu proposer une baisse de salaire pour les prochaines saisons. De là à quitter le Barça ? Réponse dans les prochains jours. En tout cas, il y en a un qui semblerait prêt à prolonger l'aventure en Catalogne, et pas des moindres, puisque selon L'Esportiu, la fumée serait blanche dans le dossier Lionel Messi. Une prolongation de deux saisons qui pourrait être annoncée dans les prochaines heures et qui devrait rassurer tous les fans du club. Enfin, Sport évoque, lui, le cas Ousmane Dembélé, ce matin. Les nouvelles ne sont pas rassurantes pour l'ancien Rennais, blessé face à la Hongrie samedi dernier, qui devrait se faire opérer et pourrait manquer quatre mois de compétition et donc le début de saison prochaine du Barça. Une blessure qui pourrait également remettre en cause son avenir en Catalogne, d'autant que le quotidien pro-Barça nous apprend que le club négocierait avec Wolverhampton pour un échange Trincão-Adama Traoré.

Cristiano Ronaldo pour remplacer Mbappé au PSG

En Italie, ça parle mercato, ce matin, notamment du côté de la Juventus. «Voici la Juve de Max» titre d'ailleurs Tuttosport en une de son édition, ce matin. À quelques semaines du retour sur les terrains, Allegri envisagerait toujours de faire signer Manuel Locatelli pour venir renforcer son milieu de terrain. En revanche, l'avenir de Cristiano Ronaldo n'est toujours pas réglé, loin de là. «Le double match de CR7 qui pourrait remplacer Mbappé au PSG» titre ce matin le Corriere dello Sport. Alors que les rumeurs de départ s'intensifient autour de Kylian Mbappé, le Portugais pourrait avoir des envies d'ailleurs, également, et pourrait venir combler le départ du génie français.

Avec Footmercato