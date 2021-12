mercredi 29 décembre 2021 • 181 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal poursuit sa préparation en direction de la CAN, qui a démarré, hier, au stade Lat Dior de Thies.

Ce mardi, ils étaient plus de quinze Lions à la deuxième séance d'entraînement sous les ordres du sélectionneur national, Aliou Cissé. Cette préparation va se poursuivre jusqu'au 03 janvier veille de leur départ pour le Cameroun où ils vont prendre part à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football. Le reste du groupe va rejoindre la première vague au Cameroun après le 3 janvier en raison des matchs qu'ils doivent jouer avec leurs clubs respectifs.

Pour rappel, le Sénégal loge dans le groupe B avec le Zimbabwé son premier adversaire, la Guinée et le Malawi. La CAN débute le 09 janvier 2022.