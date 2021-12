samedi 4 décembre 2021 • 253 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM (Dakar) Au terme d'un match spectaculaire, West Ham mené deux fois, a fini par renverser le leader de la Premier League, Chelsea, par 3-2, samedi, à l'occasion de la 15e journée, renseigne Footmercato.

Après Leicester il y a deux semaines et Manchester United le week-end dernier, Chelsea avait rendez-vous pour un nouveau choc lors de cette 15e journée de Premier League. Le champion d'Europe se rendait au stade Olympique de Londres pour affronter West Ham, auteur d'une très belle première partie de saison, illustrée par une 4e place au coup d'envoi, même si les derniers résultats sont plus irréguliers. David Moyes présentait une équipe habituelle avec Zouma et Diop en défense centrale, le très courtisé Declan Rice dans l'entrejeu et un duo Bowen-Lanzini en soutien d'Antonio. Chelsea démarrait quant à lui sans Lukaku, retour de blessure depuis quelques jours, mais avec Havertz en pointe, aidé par Ziyech et Mount derrière lui, tandis que James et Alonso occupaient les rôles de pistons.



Pas de Kanté au milieu en revanche et ça s'est vite vu car les deux équipes ont laissé pas mal d'espaces dans le cœur du jeu, offrant nombreuses possibilités pour Ziyech (6e), Bowen (8e), James (11e) et Havertz (12e). Les vingt-deux acteurs se livraient un duel très intense, ave même un peu de tension sur le terrain, à limage de ce contact entre Jorginho, Rice et Lanzini (23e). Après un premier coup de tête cadré d'Havertz (26e), Chelsea finissait par ouvrir le score par Thiago Silva, à la réception de ce corner de Mount (0-1, 29e). Dans la foulée, le Brésilien sauvait les siens sur sa ligne (30e). Homme de cette première période, l'ancien Parisien ne pouvait pas tout non plus, et notamment rattraper cette double erreur des siens, un ballon compliqué de Jorginho vers Mendy, qui, au lieu de dégager en première intention, tergiversait avant d'accrocher Bowen (38e).



Les Hammers font tomber le leader



Lanzini ne tremblait pas et égalisait sur penalty (1-1, 40e). Les Hammers pensaient rentrer au vestiaire avec ce score plutôt mérité seulement ils se replaçaient trop tardivement sur ce dernier contre, laissant Ziyech changer d'aile pour trouver la très belle volée de Mount qui faisait mouche au premier poteau de Fabianski (1-2, 45e). La deuxième mi-temps repartait sur des bases élevées à une différence prêt, Havertz, touché sur tacle de Zouma cédait sa place à Lukaku. Il y avait tout de même moins d'occasions nettes mais toujours la mêle intensité. En position idéale, Ziyech dévissait sa frappe (55e) seulement une minute plus tard, Bowen profitait d'un joli numéro collectif pour se mettre en position de frappe et surprendre Mendy avec un ballon glissé entre les jambes de Christensen (2-2, 56e).



Preuve que les Blues n'étaient pas dans un grand jour face à cette formation très joueuse et bourrée d'abnégation, ils encaissaient deux buts dans un même match pour la première fois de la saison. Et il restait encore une grosse demi-heure à jouer. Zouma lui laissait ses partenaires sur blessure (68e) mais ça ne refroidissait pas pour autant les intentions des protégés de Moyes. Ils frôlaient même le but sur ce centre au second poteau d'Antonio pour un Bowen trop court d'un cheveux (75e). Bousculé, Chelsea marchait sur un fil et finissait par s'incliner sur un improbable but de Masuaku, une frappe complètement excentrée côté gauche et à la trajectoire improbable qui surprenait Mendy (3-2, 87e). Bowen aurait même pu y aller de son doublé (89e) mais l'important est ailleurs. Après Leicester, Liverpool et Tottenham, West Ham accroche un nouveau gros poisson en faisant tomber le leader et revient à quatre points du podium.