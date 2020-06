Premier League : Liverpool en manque d’inspiration à Everton

iGFM-(Dakar) Au terme d’un triste derby de la Mersey, marqué par deux blessures côté Reds et beaucoup de déchet technique, Everton et Liverpool se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0) qui retarde un peu plus l’inévitable sacre des hommes de Jürgen Klopp en Premier League.

Plus de trois mois. Voilà tout le temps qu’ont dû attendre les fans d’Everton et de Liverpool pour assister au célèbre derby de la Mersey (le 236e de l’histoire), prévu avant que la pandémie de coronavirus ne frappe en Angleterre. Une affiche dans laquelle les Toffees ne se sont plus imposés depuis le 17 octobre 2010… Finie l’interminable attente et place au jeu ce dimanche à l’occasion de la 30e journée de Premier League dans un Goodison Park évidemment privé de spectateurs, Covid-19 oblige. Pour le grand retour de ses joueurs à la compétition, Carlo Ancelotti concoctait un 4-4-2 avec la présence de Lucas Digne à gauche de la défense alors que Dominic Calvert-Lewin et Richarlison formaient le duo à la pointe de l’attaque. Le jeune Anthony Gordon (19 ans) connaissait sa première titularisation en championnat sur le flanc droit. De son côté, Jürgen Klopp alignait son traditionnel 4-3-3 avec un onze assez classique, même si James Milner palliait l’absence d’Andrew Robertson au poste de latéral gauche et que Naby Keita remplaçait Wijnaldum dans l’entrejeu. La surprise concernait surtout Mohamed Salah, remplaçant au coup d’envoi au détriment de Takumi Minamino, la recrue hivernale, titularisé pour la première fois en Premier League.

Au bout de quatre minutes de jeu, Richarlison profitait d’un ballon hasardeux de Fabinho en retrait pour pénétrer dans la surface des Reds et tester, en angle fermé, son compatriote Alisson, auteur d’une superbe claquette main gauche sur sa ligne pour lancer ce derby. Pas forcément de quoi déstabiliser Liverpool, qui, notamment grâce à son pressing haut, mettait le pied sur le ballon et s’installait logiquement dans le camp adverse. Cela manquait toutefois de précision dans le dernier geste, à l’image de cette tête de Matip trop imprécise pour faire frissonner Pickford (30e) ou encore de ce tir pied gauche trop croisé de Firmino (34e). S’ils dominaient, les hommes du technicien allemand ne parvenaient pas à trouver la faille avant la pause alors que Milner, touché aux ischio-jambiers, devait céder sa place à Joe Gomez (43e), contraint d’évoluer en tant que latéral gauche, poste si important dans l’animation offensive des Reds.

Les Reds sans aucun relief

Au retour des vestiaires, les intentions de Liverpool restaient inchangées malgré la sortie d’un Minamino intéressant remplacé par Oxlade-Chamberlain. Encore dominateurs dans le jeu, les Rouges tentaient de forcer le verrou mais ni Keita (51e) ni Virgil van Dijk (58e) ne réussissaient à faire la différence alors que les Bleus s’éteignaient peu à peu dans cette partie, pas toujours très vivante. Sous les yeux inquiets d’un Jürgen Klopp grimaçant sur le bord du terrain, Joël Matip s’ajoutait à la liste des blessés et devait céder sa place à Dejan Lovren (73e) alors que les minutes défilaient sans qu’un vainqueur ne se dessine réellement.

Pourtant, la rencontre n’était pas loin de basculer en la faveur des locaux à plusieurs reprises en l’espace de quelques instants. Mais Tom Davies a trouvé le poteau (80e) et Calvert-Lewin a manqué sa reprise de la tête (81e) avant que Richarlison ne bute sur Alisson (82e). Après ce match nul sans saveur, qui montre bien tout le travail encore à accomplir pour Ancelotti et Klopp pour retrouver la forme, Liverpool (1er, 83 points) n’a besoin que de 5 unités pour être couronné de son 19e titre de champion d’Angleterre. Un sacre qui n’interviendra donc pas lors de la réception de Crystal Palace, dès mercredi (21h15). Une maigre consolation pour Everton (12e, 38 points), qui enchaîne une 22e rencontre sans victoire toutes compétitions confondues face à aux Reds dans ce Merseyside Derby loin des interminables attentes des fans des deux formations.