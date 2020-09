lundi 28 septembre 2020 • 61 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Vainqueur (1-3) d'Arsenal, lundi soir, en clôture de la 3e journée de la Premier League, Liverpool recolle en tête du classement.

Le choc de la 3e journée de Premier League a tenu toutes ses promesses. Liverpool s'est imposé à Anfield face à Arsenal (3-1). Alexandre Lacazette mettait pourtant les Gunners sur orbite (0-1, 25e). Mais l'atterrissage était aussi sec. Sadio Mané (3e but de la saison) remettait très rapidement les deux écuries à égalité (1-1, 28e). Et quelques instants plus tard, Andy Robertson, sur un centre de Trent Alexander-Arnold, donnait l'avantage aux Reds (2-1, 34e). Au retour des vestiaires, les Londoniens, opérant principalement en contres, tentaient de jouer leur va-tout, mais Allison veillait au grain devant Lacazette notamment (59e, 63e).

Mané (48e et 64e) et Virgil van Dijk (62e) se procuraient eux aussi quelques situations. Diogo Jota, recrue estivale entrée en fin de match, allait finalement donner un peu plus d'ampleur au succès des champions en titre avec un but en fin de rencontre (3-1, 88e). Son premier sous ses nouvelles couleurs. Grâce à ce succès, le troisième en autant de rencontres, les hommes de Jürgen Klopp recollent avec Leicester et Everton en tête du classement de Premier League, avec 9 points. Mikel Arteta et les siens sont quatrièmes.