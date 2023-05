vendredi 19 mai 2023 • 211 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) RFI et France 24 ont dévoilé ce vendredi 19 mai les noms des trois joueurs finalistes du prix Marc-Vivien Foé 2023, qui récompense le meilleur footballeur africain ayant évolué en Ligue 1 au cours de la saison 2022-2023.

Seko Fofana va-t-il réaliser le doublé ? Auteur d’un exercice majuscule avec le RC Lens (6 buts et 4 passes décisives en 33 rencontres de L1), dauphin surprise du PSG à trois journées de la fin, le milieu de terrain ivoirien (28 ans, 8 capes, 3 buts) est bien parti pour rééditer l'exploit de son ainé Gervinho, seul joueur à avoir réussi le doublé (2010 et 2011). Il fait figure de grandissime favori pour le prix Marc-Vivien Foé devant l’avant-centre nigérian Terem Moffi (23 ans, 7 sélections, 2 buts) et le défenseur de la RD Congo, Chancel Mbemba (28 ans, 68 sélections, 4 buts).



Seko Fofana immense favori ?



Bien qu’étant le deuxième meilleur buteur africain du championnat (17 pions en 31 apparitions) derrière le Sénégalais Habib Diallo (Strasbourg) et ses 20 réalisations, Terem Moffi voit ses statistiques ternies par la saison plus que moyenne de l’OGC Nice, englué dans le ventre mou du championnat (10e de L1). Pour Chancel Mbemba (Olympique de Marseille), pourtant décrit par RFI comme un « défenseur régulier, accrocheur, technique et buteur », le palier semble plus difficile à atteindre en raison de son statut de titulaire contesté dernièrement, d’autant plus qu’aucun défenseur n’a jamais été primé depuis la création du trophée en 2009.



Après une saison bien pâle du PSG et malgré sa Coupe du monde fabuleuse, l’arrière droit marocain Achraf Hakimi, qui n’a pas à rougir de ses performances (5 buts et 3 passes décisives en 27 matches de L1), est le grand absent des finalistes de cette quinzième édition. Le nom du lauréat sera annoncé « le 30 mai prochain à 5h30 TU » à l'issue d'un vote réalisé par un jury spécialisé dont fait partie Afrik-Foot.com.