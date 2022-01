mercredi 26 janvier 2022 • 474 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Après sa qualification pour les quarts de finale de la CAN 2021, la Guinée équatoriale a déjà commencé à lancer les hostilités à son prochain adversaire, le Sénégal.

"On va transpirer le sang si c'est nécessaire" contre le Sénégal. Tels sont les propos du joueur de la Guinee Équatoriale, Bikoro, juste après la victoire (0-0, TAB 6-5) de son équipe contre le Mali, ce mercredi, en huitièmes de finale.



Pour rappel, la Guinée équatoriale va retrouver le Sénégal dix ans après leur dernière confrontation marquée par une défaite (2-1) des Lions lors de la CAN 2012. Pire, le Sénégal avait quitté la compétition dès le premier tour avec trois revers en autant de sorties. Cette rencontre prévue dimanche à 19h GMT sera très attendue.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)