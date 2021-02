mercredi 17 février 2021 • 98 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Lors d'une visite express au Sénégal, ce mercredi, le président de la FIFA a salué les progrès du football sénégalais constatés depuis quelques années.

"Avec le président (Macky Sall), on a pu discuter longuement de football. Je pense que le Sénégal est un pays important dans le monde. On a discuté de projets, d'un plan de développer le football avec la fédération sénégalaise ici au Sénégal. On a également discuté de football jeune, féminin, du stade en construction (Diamniadio). Le stade Léopold Sédar Senghor va être rénové. Je pense qu'il y a mouvement ici pour accéler le mouvement footballistique sénégalais. Le Sénégal a besoin de ça", a déclaré Gianni Infantino, à sa sortie d'audience avec le président de la République Macky Sall.

Pour rappel, à son arrivée à Dakar, Gianni Infantino avait été accueilli par les dirigeants sénégalais de cette discipline sportive dont le candidat à la présidence de la CAF, Augustin Senghor. Infantino était accompagné de la Sénégalaise, Fatma Samoura Secrétaire générale de la FIFA. Il doit quitter la capitale sénégalaise cette nuit.