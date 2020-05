PSG : Ça se bouscule pour Koulibaly

iGFM-(Dakar) Cet été, pourrait être le bon. Après une saison compliquée, marquée notamment par la mise à l’écart de Carlo Ancelotti et l’arrivée de Gennaro Gattuso, les dirigeants du Napoli semblent ouverts à une vente de Kalidou Koulibaly. En Italie, on assure qu’Aurelio De Laurentiis aurait pris la décision de vendre son défenseur, afin de finance run mercato ambitieux et le départ d’un tout nouveau cycle. Le Paris Saint-Germain est prêt à accueillir Koulibaly les bras ouverts, mais la concurrence est féroce, surtout en provenance de Premier League.

Ce dimanche, La Gazzetta dello Sport fait le point sur le dossier Kalidou Koulibaly. D’après les informations du quotidien, Arsenal, Manchester United et Liverpool auraient approché le Napoli pour Koulibaly. Les Red Devils suivent le joueur depuis très longtemps et seraient prêts à formuler une grosse offre. De son côté, Jürgen Klopp rêve de former une charnière centrale de très haut niveau avec Koulibaly aux côtés de Virgil van Dijk. Des discussions auraient eu lieu et les Reds auraient notamment proposé Dejan Lovren en échange. Pas suffisant pour le président Aurelio De Laurentiis, qui s’est montré très ferme : Il veut du cash pour Koulibaly, avec un prix de départ fixé à 100M€. Aucun échange ne sera accepté.