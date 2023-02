dimanche 26 février 2023 • 436 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L’entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier a annoncé que son défenseur central Presnel Kimpembe, est forfait pour le reste de la saison, après sa blessure, dimanche soir, contre Marseille.

Interrogé par Prime Video après la victoire à Marseille (3-0), l’entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier a annoncé que son défenseur central Presnel Kimpembe, qui s’est effondré seul sur la pelouse du Vélodrome à la 13e minute et sorti sur civière en première période, ne jouera pas jusqu’à la fin de la saison, en raison d’un souci au talon.



"Il y avait la présence de Presnel, qui s’est blessé gravement et qui sera indisponible jusqu’à la fin de la saison. Il a une grosse douleur au tendon d’Achille, et on pense que c’est grave", a déclaré le technicien français au micro du diffuseur majoritaire de la Ligue 1 à l’issue de la rencontre. Coup dur pour le club de la capitale.