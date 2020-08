PSG-Sochaux : le démenti d’Omar Daf

iGFM (Dakar) «Des règles vont être posées sur ce match. (…) On aura des restrictions et je le comprends. Il faudra s’adapter au plus vite». Dans les colonnes de L’Est Républicain, Florentin Pogba annonçait que le FC Sochaux recevrait des consignes particulières pour son amical face au Paris SG ce mercredi 5 août au Parc des Princes, comme cela fut le cas pour Le Havre à la reprise (9-0). Des propos démentis par son entraîneur Omar Daf il y a quelques instants au micro de RMC Sport.

«Paris n’a imposé aucune consigne pour le match de préparation. Le PSG n’a rien demandé à Sochaux, pas même pour Neymar. Il faudra être intelligent car on connait leurs échéances. Mais pour nous aussi, c’est un match de préparation. Surtout que j’intègre cinq jeunes du centre, on veut se confronter au très, très haut niveau pour apprendre», a expliqué le technicien doubiste. Mise au point.