iGFM (Dakar) Deux recrues vont intégrer la tanière des Lions du Sénégal pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations "Côte d'Ivoire 2023".

Ce vendredi, exceptionnellement (deuil national oblige), le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé via le site officiel de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), sa liste de 26 joueurs retenus pour affronter le Bénin (4 juin) et le Rwanda (7 juin) à l’occasion des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Le technicien a injecté du sang neuf dans les rangs des champions d’Afrique avec deux nouveaux visages. Qui sont-ils ?







Ilimane Ndiaye né en France d'un père sénégalais



Après avoir affirmé son envie de porter le maillot du Sénégal, Iliman Ndiaye voit son rêve se réaliser. Né en France d’un père sénégalais, ce milieu offensif de 22 ans sort d’une saison aboutie avec Sheffield United un club qui évoulue en Championship (D2 anglaise) puisqu’il a marqué 7 buts. Une performance qui a porté ses fruits puisqu'il a été convoqué chez les champions d'Afrique pour la première fois de son histoire.







Demba Seck, le natif de Guédiawaye



Natif de Guédiawaye il y a 21 ans, Demba Seck va accompagner Ilimane Ndiaye pour la découverte de la tanière. L'ailier du Torino (D1 Italie) qui a été recruté en janvier dernier en provenance de la SPAL (Italie), a commencé à gratter du temps de jeu en comptant 6 apparitions en Serie A à son actif. Le tout, sur la deuxième partie de saison. Il profite du forfait de Bamba Dieng pour faire ses débuts avec le Sénégal.