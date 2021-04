vendredi 23 avril 2021 • 288 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après sa défaite face à Lac 2, le 4 avril dernier, à l’arène national, Eumeu Séne avait introduit un recours au CNG pour “casser” le verdict. mais la commission règlements et discipline, qui s’est réunie hier jeudi, à l’arène nationale, a confirmé la victoire du Puncheur du Walo.

Lac 2 garde sa victoire acquise sur Eumeu Séne par décision arbitrale (aux points), le 4 avril dernier, à l’arène nationale. En effet, après le combat, le chef de file de l’écurie Tay Shinger avait introduit un recours sur la table du CNG de lutte pour “annuler le dernier avertissement reçu” et “cassé le verdict”.



Mais la commission règlements et discipline, présidée par Souleymane Boun Daouda Diop, a Lac 2 et Eumeu Séne avaient offert aux amateurs un “non-combat”, selon le promoteur Gaston Mbengue. C’est après 40 minutes de combat que le corps arbitral avait donné la victoire à Lac 2 sur Eumeu Séne par 4 avertissements contre 3.



Très surpris par cette défaite, Eumeu Séne s’en était pris à son staff. “Il ne fallait pas me retenir, il fallait me laisser lutter”, avait-il lancé.

Avec Sunu Lamb