mardi 6 octobre 2020 • 87 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Rennes a présenté ce mardi matin, Alfred Gomis ainsi que deux nouvelles recrues, renseigne L'Equipe. Pour la direction du club, la "personnalité" et le "leadership" du gardien de but international sénégalais ont été un atout majeur lors de son transfert.

En présence de son entraîneur Julien Stéphan, de son président Nicolas Holveck et de son directeur technique Florian Maurice, Rennes a présenté ce mardi matin trois de ses quatre dernières recrues, Alfred Gomis, Dalbert et Daniele Rugani, à l'issue d'un mercato qui porte la signature de Maurice. Seul Jérémy Doku manquait à l'appel puisqu'il a rejoint la sélection belge. La dernière sensation du mercato rennais sera de retour le 15 octobre, après Islande-Belgique (le 14) et à la veille du déplacement à Dijon (le 16).

Successeur de son compatriote Édouard Mendy, l'ex-gardien de Dijon Alfred Gomis « s'est détaché comme option prioritaire », a souligné l'état-major rennais, qui s'est concerté avec le coach des gardiens, Olivier Sorin. Julien Stéphan a mis en avant « l'expérience » d'un gardien passé par la Série A (Torino, Crotone, SPAL...), « ses qualités dans le domaine aérien et sur sa ligne, sa grosse personnalité et son leadership ».



[PROS]



📸 Dalbert, Alfred Gomis & Daniele Rugani ont été présentés à la presse ce matin.



Jérémy Doku a déjà rejoint la sélection belge hier soir. 🇧🇪



Degemer Mat ! 🤝

---#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/ASXxdIv1hV

— Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 6, 2020

.