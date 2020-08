Rennes : Mbaye Niang marque en amical face à Saint-Etienne

iGFM-(Dakar) Le Stade Rennais s’est imposé facilement ce mercredi en match amical contre Saint-Etienne (3-0) et a affiché des progrès intéressants dans le jeu.

Quelques heures après avoir appris sa qualification directe pour la prochaine phase de poules de la Ligue des champions, le Stade Rennais n’a pas déçu son actionnaire majoritaire venu le voir jouer, ce mercredi. Sous les yeux de François Pinault, le club breton a nettement battu Saint-Etienne (3-0), pour son cinquième match et avant-dernier match de préparation. Dans un Roazhon Park à huis clos, les joueurs de Julien Stéphan ont peaufiné leurs automatismes, affiché de beaux progrès et conservé leur invincibilité cet été (4 victoires et 1 nul).

Mbaye Niang lance les Bretons

Avec encore de nombreux changements effectués par rapport à leur dernier succès contre Brest (2-1), samedi, l’entraîneur a voulu impliquer le plus de joueurs possible à l’image du jeune Pepe Bonet, habituel numéro 3 et titularisé au poste de gardien. Touché aux adducteurs il y a plusieurs semaines et encore un peu juste physiquement, Eduardo Camavinga, qui devrait reprendre samedi à Nice, pour la dernière sortie des Rennais avant la reprise du Championnat, a suivi les débats depuis les tribunes. Il a pu voir notamment le premier but marqué par M’Baye Niang cette saison, d’une tête croisée sur un centre de Traoré (1-0, 30e).