iGFM (Dakar) Après un été mouvementé, Mbaye Niang va bientôt faire son retour sur les pelouses. C’est ce qu’a fait savoir son entraineur en conférence de presse.

Depuis le début de la saison, l’international sénégalais est en manque de rythme puisqu’ayant moins joué. Il avait la tête à son avenir. Les deux transferts (Marseille, Saint-Etienne) étant avortés, l’attaquant de 25 ans a repris les séances d’entrainement individuelles avec Rennes pour retrouver son niveau. En conférence de presse d’avant-match (Rennes – Angers (ce soir), Julien Stéphan a rassuré sur son état physique.

« Elle séance) se poursuit dans de bonnes conditions. Il réalise entre deux et trois séances quotidiennes. On s’est fixé des objectifs. Encore un peu de patience, on n’est pas très loin de son retour », a-t-il déclaré.

Il faudra encore attendre un moment pour voir Mbaye Niang enfiler la tunique du club breton.