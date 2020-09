jeudi 10 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM (Dakar) Abatalib Fall, entraîneur de football, veut la reprise des compétitions au Sénégal. A cet effet, il incite le gouvernement sénégalais à accompagner les clubs dans le protocole sanitaire. Il l’a fait savoir dans un entretien accordé à IGFM.

« Pour la reprise, l'Etat du Sénégal doit accompagner les clubs dans le protocole sanitaire avec les tests PCR », réalisés actuellement par les clubs européens et sélections nationales surtout lors de la Ligue des Nations. Selon le jeune technicien qui déplore la reprise qui a été fixée au 2 janvier 2020, il faut « réserver le gap au niveau des guichets pour qu'on joue en huit clos le plus tôt possible comme ça se fait ailleurs. » Effectivement surtout que les clubs n’ont plus joué depuis mars. Et 5 clubs sur les 28 payent régulièrement les salaires depuis le début de la pandémie.

« Ce sera très difficile pour Jaraaf et Teungueth FC »

Parlant de Teungueth FC et Jaraaf qui vont représenter le Sénégal en Coupes d’Afrique des clubs, Abatalib Fall se dit très inquiet pour eux, surtout qu’ils n’ont toujours pas repris les entraînements à deux mois du coup d’envoi. « Ce sera très difficile pour eux. Il faudra que les dieux du football les accompagnent pour qu'ils s'en sortent », a-t-il soutenu, indiquant que « dans tous les pays du monde qui ont repris, on voit qu'on teste et isole. ». Selon lui, il faut s’arranger. « C'est à nous de nous adapter par rapport à ce qui se fait ailleurs pour jouer avec la présence de cette pandémie », a exhorté l’ancien entraîneur de Niary Tally et Renaissance de Dakar.

