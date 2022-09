vendredi 16 septembre 2022 • 285 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé s'est exprimé, ce vendredi, sur le retour en sélection de Krépin Diatta et le cas de Bamba Dieng à l'Olympique de Marseille.

"Le retour de Krepin Diatta qui a été blessé et qui a travaillé dur pour revenir dans ce groupe", a-t-il justifié lors de la publication de la liste des Lions retenus pour les deux matchs amicaux contre la Bolivie et l'Iran respectivement en France et en Autriche les 24 et 27 septembre 2022. "On le félicite pour ça", s'est-il réjoui de revoir Krépin revenir dans la tanière après avoir manqué la Coupe d'Afrique des Nations 2021.



"En réalité, Bamba doit se battre pour changer la situation à l’OM"



"Il y a Bamba et d’autres joueurs, mais ils sont tous de très grands professionnels. Ils connaissent les réalités du football de haut niveau qui a des hauts et des bas. Mais dans les bas, il faut savoir garder l’humilité. Il faut travailler en mettant les ingrédients nécessaires pour revenir à son meilleur niveau.

Si Bamba est à l’OM, c’est parce qu’il a les qualités. Mais il doit comprendre qu’on ne lui fera aucun cadeau donc, à un moment donné, c’est à lui de se prendre en main, travailler, continuer à croire en lui et d’avancer. Le footballeur de haut niveau doit être performant à tout moment. C’était important de le faire venir pour lui montrer qu’on a confiance en lui. Mais, en réalité, il doit se battre pour changer la situation à l’OM."

