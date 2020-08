Retour de la Ligue Europa : un programme très alléchant à ne surtout pas manquer

iGFM-(Dakar) La Ligue Europa reprend ses droits cette semaine avec la fin des 8es de finale. Et pas mal de suspense, avec notamment deux matchs secs au programme. Les affiches se disputent entre mercredi et jeudi.

C’est le grand retour de la Coupe d’Europe. Enfin! Après de longs mois d’attente, les meilleures équipes du Vieux Continent vont s’affronter cette semaine. En attendant la Ligue des champions, c’est la Ligue Europa qui ouvrira le bal entre mercredi et jeudi. Avec la fin des 8es de finale.

En raison de la pandémie de coronavirus, deux affiches se joueront sur un match sec organisé en Allemagne: Inter-Getafe et Séville-Roma. De quoi donner un aperçu du Final 8 de la C3, qui aura lieu dans la foulée outre-Rhin. Avant celui de la C1 au Portugal.

Manchester United dans un fauteuil

Les six autres 8es de finale retour se disputeront dans les stades concernés. Avec un ballottage très favorable pour Manchester United, le Chakhtior Donetsk, Leverkusen ou le FC Bâle. Mais aussi des rencontres plus incertaines, comme celle entre Wolverhampton et l’Olympiakos. Copenhague-Basaksehir intéressera aussi les Sénégalais puisque Demba Ba sera de la partie pour défier le club danois.

Un programme très alléchant à ne surtout pas manquer.

Le programme des 8es de finale de Ligue Europa

Mercredi 5 août

16h55

Chakhtior-Wolfsburg (2-1 à l’aller)

Copenhague-Basaksehir (0-1 à l’aller)

19h

Inter-Getafe (match sec)

Manchester United-LASK (5-0 à l’aller)

Jeudi 6 août

16h55

Séville-Roma (match sec)

Leverkusen-Rangers (3-1 à l’aller)

19h

Wolverhampton-Olympiakos (1-1 à l’aller)

Bâle-Francfort (3-0 à l’aller)

Quarts de finale les 10 et 11 août

Demi-finales les 16 et 17 août

Finale le 21 août à Cologne (Allemagne)