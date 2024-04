dimanche 14 avril 2024 • 253 lectures • 0 commentaires

Les producteurs de la vallée plus particulièrement basés à Ross Bethio broient du noir. Ils en veulent terriblement aux éleveurs qui cohabitent avec eux sur cette partie du département de Dagana où la culture du riz et de l'oignon sont les principales activités des autochtones.

Cette cohabitation s'est détériorée quand, vendredi, des éleveurs ont laissé pénétrer leurs troupeaux dans les champs. Pas besoin de vous dire que les bêtes ont tout détruit sur leur passage. "Moussa Fall âgé de 40 se trouvait sur place et il a essayé de limiter les dégâts. Mais, il a été sabré par les jeunes éleveurs et admis à l'hôpital", a rouspété Ayé Fall, porte-parole des paysans.

Aujourd'hui, paysans et éleveurs se regardent en chiens de faïences et sont prompts à se livrer bataille. "Nous avons informé les autorités, mais personne n'a levé le plus petit doigt pour demander aux éleveurs de faire paître leurs bêtes ailleurs. Moussa a reçu des coups de coupe- coupes et il est blessé à l'épaule droite. Nous, ses parents et collègues de ndiorno (quartier situé à Ross Bethio), allons régler leur compte parce que trop c'est trop ", a encore pesté Ayé Fall.

Les producteurs affûtent leurs armes pour sonner la riposte. Aux autorités locales d'intervenir pour éviter un bain de sang.

Elhadji Tall