Sadio Mané : les conséquences d’une élimination dès les 8es de finale

iGFM-(Dakar) Élimine en huitièmes de finale de Ligue des Champions, Liverpool voit sont parcours s’arrêter prématurément. Pire, l’issue de la saison des Reds est menacée notamment. Et, pour l’international sénégalais, Sadio Mané, ça risque gros.

Sans Ligue des champions à jouer pour le restant de la saison européenne, les perspectives ne seront plus les mêmes pour le premier du championnat anglais et une bonne partie de son effectif. Une élimination des Reds pourrait déclencher d’autres perspectives différentes de celle de l’année dernière. Sadio Mané qui fait partie du top 5 mondial doit dès à présent être inquiet pour la suite.

Un impact sur les distinctions individuelles

En 2019, Sadio Mané aura ébloui le monde entier. Son nom a fait le tour du monde en raison de ses grosses performances notamment avec Liverpool. Avec les Reds, il a remporté la Ligue des Champions, la Super Coupe d’Europe, le Mondial des Clubs. Sans oublier son statut de co-meilleur buteur de Premier League avec 22 réalisations. Avec toutes ces impressionnantes statistiques, l’attaquant des Reds ne pouvait ne pas être sacré Ballon d’Or africain et figurer dans le top 5 du Ballon d’Or France Football 2019. Mais, le hic est qu’avec cette élimination très précoce en C1, Mané pourrait tout perdre sauf cataclysme. Hormis la Premier League qu’il devrait remporter, Mané aura du mal à se rattraper surtout que Liverpool joue désormais sur un seul tableau, la Premier League. Le Ballon d’Or africain qui est forcément dans un coin de la tête, pourrait dans ce cas l’échapper même s’il espère réaliser un doublé comme El Hadji Diouf. A moins qu’il se rattrape en sélection avant la fin de l’année avec les éliminatoires du Mondial et de la prochaine CAN, ou alors dans la course au titre de meilleur buteur du championnat anglais. Le vice-capitaine des Lions occupe la 6e place avec 14 buts devant Jamie Vardy (19 buts).

Mais, Mané se glorifierait néanmoins d’avoir remporté la Premier League, un trophée prestigieux jamais soulevé par un Sénégalais. Surtout que pour l’heure, Liverpool est devant avec 25 points d’avance sur son dauphin, Manchester City.

Mamadou Salif GUEYE