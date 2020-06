Sadio Mané, l’impressionnant plébiscite

iGFM-(Dakar) L’attente aura duré 30 ans et 59 jours. Liverpool a renoué avec le sacre en Premier League en remportant son 19e titre de champion d’Angleterre. Un trophée que les Reds doivent à un groupe soudé qui s’est battu du début à la fin même s’il reste 7 journées. Sadio Mané y est également pour quelque chose avec ses 15 buts. L’international sénégalais continue de faire parler de lui après une année 2019 fantastique marquée par une Ligue des Champions, un Mondial des clubs, une Supercoupe d’Europe, co-meilleur buteur du Championnat d’Angleterre, et un Ballon d’Or africain.

Aujourd’hui, il est plébiscité par beaucoup de joueurs pour le titre de meilleur footballeur de la saison.

Riyad Mahrez : « Je pense que cette année, ça devrait être lui »

«Il est efficace. Il marque des buts, comme (Mohamed) Salah. Quand il était à Southampton, il était bon, mais il n’était pas aussi bon que maintenant. Il s’est beaucoup amélioré techniquement et devant le but. Il marque beaucoup de buts maintenant parce qu’il s’est beaucoup amélioré. Alors oui, je pense que cette année, ça devrait être lui.»

Djibril Cissé : « C’est le meilleur joueur de toute la Premier League »

« Sadio (Mané) avait un problème d’efficacité il y a encore deux, trois ans, mais cette saison il a tout mis au fond (15 buts en Premier League). Quand je vais à Liverpool, on se voit de temps en temps. C’est un perfectionniste, qui a pris conscience que, s’il voulait franchir un palier, il devait être plus efficace. Et puis être au sein d’un tel trio avec (Mohamed) Salah et (Roberto) Firmino et voir que l’on parle plus des deux autres que de lui, ça a dû le piquer, l’inciter à tout faire pour inverser la tendance. Désormais, il met des buts de toutes les manières possibles : du coude, de l’épaule, du torse, sur un ciseau… C’est le meilleur joueur de la saison à Liverpool, mais aussi de toute la Premier League.»

Mamadou Salif GUEYE