iGFM (Dakar) Auteur du but victorieux (2-1) qui permet à Liverpool de revenir à hauteur de Manchester City, dans la course à la Premier League, Sadio Mané s'est exprimé sur sa belle prestation de ce mardi soir, sur la pelouse d'Aston Villa.

"On a fait un très bon match dans l’ensemble parce que ça n’a pas été facile en face d’un tel adversaire comme ASTON VILLA. Mais dans l’ensemble je pense que c’était l’essentiel", a déclaré l'homme du match, au micro de Canal+.



"Il est judicieux d’être mentalement costaud"



"Vous savez, c’est le haut niveau il faut s’attendre à ces genres de matchs qui sont de taille, maintenant comme je l’ai toujours souligné il est judicieux d’être mentalement costaud et c’est ce qu’on est en train de faire et essayer de faire avec.

Essayer, essayer et essayer encore pour ne pas baisser les bras."



"J'essaie de prendre plaisir sur le terrain"



"Personnellement, j’essaie d'amener ma contribution dans l’équipe d’autant plus que je suis une personne qui travaille tout le temps. En plus, j’essaie de prendre du plaisir sur le terrain et surtout faire le maximum pour l’équipe et pour nous tous", a conclu l'international sénégalais auteur de 15 buts en Premier League.