iGFM (Dakar) Sadio Mané a inscrit son 100e but en Premier League, ce samedi, sur le terrain de Watford.

Sur un long dégagement de Foster, le défenseur des Reds Matip gagne son duel de la tête. Salah échappe à son adversaire et lance Mané dans la profondeur. Le Sénégalais s'en va tromper le gardien de Watford au ras du poteau gauche. Le numéro 10 tient son 100e but en championnat d'Angleterre. Il devient le troisième joueur africain à atteindre 100 buts en Premier League, après Didier Drogba et Mohamed Salah. C'est une belle semaine pour Mané après avoir été décisif avec la sélection sénégalaise lors de la trêve internationale.