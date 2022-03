mercredi 23 mars 2022 • 555 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'entraîneur adjoint de l'équipe nationale égyptienne, Roger De Sá, a invité Mohamed Salah à relâcher la pression avant la double confrontation contre le Sénégal, lors des barrages qualificatifs à la Coupe du monde.

"Je pense que tout ce qui manque à sa carrière, ce sont les performances en Coupe du monde et je pense que c'est ce qu'il recherche. Il porte beaucoup une équipe et je pense qu'il doit relâcher cette pression et jouer un peu plus. Nous lui en avons parlé, c'est un homme adorable et un être humain fantastique. Travailler avec lui jour après jour est incroyable. Il est très normal, très humble, un gars formidable à coacher, et il est toujours prêt à se donner à 120%", a déclaré De Sá à SuperSport.



De Sá a rejoint le staff de l'équipe nationale égyptienne en tant qu'assistant du sélectionneur, Carlos Queiroz en septembre dernier. Faisant donc partie de l'équipe qui s'est classée deuxième de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui s'est déroulée au Cameroun, le technicien, porte désormais les espoirs et les rêves de tous les Égyptiens puisque l'équipe nationale affrontera le Sénégal pour une place en Coupe du monde, les 25 et 29 mars prochains respectivement au Caire et à Dakar.