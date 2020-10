lundi 19 octobre 2020 • 241 lectures • 0 commentaires

Sénégal-Guinée Bissau (Aller) : Une préparation de courte durée attend les Lions

iGFM (Dakar) Les Lions du Sénégal vont se réunir à Dakar le 8 novembre prochain pour préparer la double confrontation contre la Guinée Bissau, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022. L’équipe ne sera pas au complet à temps et la préparation sera de courte durée puisque la manche aller se jouera le 11.

L’équipe du Sénégal fait partie des nations qui débutent leur stage de préparation le plus tard. C’est la faute de la CAF qui a programmé le match aller contre la Guinée Bissau seulement deux jours après le début de préparation. Surtout que le week end des 7 et 8 novembre, les principaux championnats européens joueront. Du coup, les Lions n'arriveront pas à temps en sélection et Aliou Cissé devra faire avec. Le temps presse déjà et une chose est sûre, le staff technique aurait aimé plus de temps pour s’entraîner. Sachant que c'est impossible, il faudra s’adapter.

Se rattraper à Bissau

Heureusement qu'entre le match aller à Thiès et celui du retour, à Bissau, il y a trois jours d'intervalle. Les Lions pourront renforcer leur préparation chez l'adversaire.

Pour rappel, l'équipe du Sénégal va recevoir la Guinée Bissau le mercredi 11 novembre, au stade Lat Dior de Thiès avant la manche retour le 15 du même mois, au stade du 24 septembre où elle pourrait décrocher sa qualification pour Cameroun 2022, à deux journées de la fin des éliminatoires.



