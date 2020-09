vendredi 18 septembre 2020 • 175 lectures • 0 commentaires

Sénégal–Mauritanie : covid–19, joueurs et presse : l'annonce de Me Augustin Senghor

iGFM–(Dakar) L’équipe du Sénégal accueille la Mauritanie en octobre, à Thiès, pour un match amical en direction des éliminatoires de la CAN 2022. Une rencontre qui se jouera à huis clos en raison de la pandémie. A cet effet, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor a annoncé des mesures fortes concernant la presse et les joueurs.

"Je suis au regret de dire qu’on va être très strict malheureusement, parce que, selon les conditionnalités qui sont fixées par les instances internationales, il y aura un minimum de contacts entre la presse et l’équipe", a fait savoir Me Senghor. Hormis ces mesures, des tests seront réalisés du côté des deux équipes afin d'éviter la propagation du virus. Cela permettra de respecter le protocole sanitaire.

Pour rappel, les Lions joueront d’abord contre le Maroc, à Rabat, le 09 octobre 2020 (19h), avant de revevoir les Mourabitounes le 13 du même mois à Thiès, à la même heure.

Un mois après, l'équipe du Sénégal affrontera la Guinée Bissau, pour la double confrontation, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.

