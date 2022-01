dimanche 9 janvier 2022 • 115 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Touchée par le coronavirus, l'équipe du Sénégal est réduite avant d'affronter le Zimbabwe, ce lundi à 14h (13h à Dakar) pour le compte de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe B.

Privé d'Edouard Mendy (covid19) son gardien titulaire et peut-être du numéro 2 Alfred Gomis (attendu ce soir), le Sénégal marche vers l'incertitude à la veille d'effectuer son entrée en lice dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021. Surtout que le quatrième gardien réserviste, Alioune Badara Faty ne devrait pas avoir la confiance de son staff technique. Ce dernier devrait se rabattre sur Seyni Dieng le numéro 3, qui a effectué la deuxième partie de préparation avec le groupe. Mieux, ce soir, il s'est entraîné aux côtés de Faty. Aliou Cissé, le sélectionneur national n'aura pas le choix face à cette situation. Le gardien du club anglais des Queens Park Rangers sera sans doute dans les buts des lions, ce lundi, pour le match contre le Zimbabwe. Ce serait son baptême du feu en Coupe d'Afrique des Nations. Une occasion pour lui aussi de combler un énorme vide avec l'absence du gardien de but titulaire et peut-être du numéro 2 Alfred Gomis attendu ce soir, à Bafoussam après avoir été testé négatif.



Les 17 Lions présents, ce dimanche, à l'entraînement :

Sadio Mané, Gana Gueye, Habib Diallo, Boulaye Dia, Pape Abou Cissé, Lopy, Bouna Sarr, Ballo Touré, Pape Gueye, Kouyaté, Moustapha Name, Loum Ndiaye, Seyni Dieng, Faty, Abdou Diallo, Keita Baldé, Ibrahima Mbaye.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)