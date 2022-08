jeudi 4 août 2022 • 1035 lectures • 1 commentaires

Poussé dehors en raison de sa valeur marchande importante, l'attaquant Bamba Dieng (22 ans, 25 apparitions et 7 buts en L1 pour la saison 2021-2022) refuse de quitter l'Olympique de Marseille sur ce mercato d'été. Alors que de nombreux fans phocéens défendent l'international sénégalais par rapport à son déclassement dans la hiérarchie offensive, le président olympien Pablo Longoria a envoyé un message à ce sujet.

"Sur Bamba Dieng, c'est un joueur sous contrat avec le club. La performance, la hiérarchie, ce sont des choses jugées aux entraînements sur le quotidien. Dans le football, il n'y a pas de passé. C'est maintenant, le prochain entraînement, le dernier match, le prochain match, ce que tu as fait hier et aujourd'hui. Ce n'est pas la communication publique, mais ce que tu fais dans le quotidien. C'est un joueur très important, on le connait, on parle d'un vrai talent avec beaucoup d'impact sur sa première saison complète en Ligue 1. Un joueur avec de la valeur, mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne", a terminé le dirigeant de l'OM face à la presse ce mercredi.