iGFM - (Dakar) Un accident de circulation s’est produit ce matin aux environs de 06H41mn à 12km de Tambacounda sur la route de Bakel, précisément à 1km du village Botou. Le bilan est de 15 blessés.

Un carambolage de 3 véhicules (Deux voitures de transport 7 places et 1 camion transportant un conteneur) sont à l’origine de ce drame. Bilan 15 blessés dont 6 graves et 9 légers.



Selon le lieutenant Pape Birame Faye, commandant des 61e compagnies d’incendie et de secours de Tamba, «les 14 personnes ont été évacuées par les sapeurs-pompiers à l’hôpital régional et un blesséa été transféré dans une clinique à la demande de ce dernier».