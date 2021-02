vendredi 12 février 2021 • 145 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Thierno Seydi, l'agent de Krépin Diatta a jugé l'arrivée du jeune international sénégalais, à Monaco.

Arrivé cet hiver à Monaco en provenance de Bruges pour environ 16 millions d’euros, Krépin Diatta est la seule recrue du mercato monégasque. Recrue la plus chère de ce marché des transferts hivernal, l’international sénégalais est une exception compte tenu de la crise financière actuelle selon Thierno Seydi, son ancien agent.

«Pour moi, c’est presque un miracle de sortir un tel transfert en janvier. Mais Monaco le suivait depuis longtemps, et il pensait que c’était le bon moment dans cette période de doute, car dans un an le transfert serait plus onéreux. C’est un calcul que les dirigeants ont fait en se disant que si je mets cette somme cette saison, peut-être que demain le joueur vaudra plus cher», a-t-il déclaré à Pan African Football.

Avec Footmercato