iGFM (Dakar) À la veille du quart de finale de la Coupe d'Allemagne, l'entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, s'est exprimé sur le retour de blessure difficile de Sadio Mané.

Sadio Mané (30 ans) n'est pas en forme cette année et ne s'est pas remis en marche depuis sa blessure peu avant la Coupe du monde. Le nouvel entraîneur du Bayern, Tuchel l'a également laissé sur le banc contre Dortmund, l'amenant pendant les 20 dernières minutes. Le technicien allemand s'est confié, ce lundi en conférence de presse, sur la situation du Sénégalais.



"C'est une question de confiance et de patience"



"Un changement de club peut toujours signifier qu'il faut du temps pour comprendre le club. Tout doit être réajusté pour vraiment se sentir bien, et cela peut prendre du temps. Les attaquants comme Sadio sont sensibles et peuvent perdre confiance et forme. Je peux le dire parce qu'il n'y a aucun doute sur sa qualité et son attitude. C'est une question de confiance et de patience pour entrer dans un flux. La plupart du temps, c'est un objectif. C'est notre tour, c'est une question de temps. Je le connais personnellement d'Angleterre, il ne fait aucun doute que Sadio est un joueur de premier plan absolu, il a marqué 20, 30 buts pour Liverpool chaque année, était un joueur clé absolu et a remporté tous les titres."