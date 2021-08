samedi 14 août 2021 • 105 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Confédération africaine de football (CAF) a communiqué ce samedi la composition des 4 chapeaux, pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameron 2021".

A trois jours du tirage au sort de la CAN 2021 qui aura lieu mardi 17 août à partir de 19h (heure locale) au Palais des Congrès de Yaoundé, la Confédération africaine de football (CAF) a communiqué ce samedi la composition des 4 chapeaux, de 6 équipes chacun, qui seront utilisés pour l’occasion. Chacun des 6 groupes de la CAN sera constitué de 4 sélections, issues chacune d’un chapeau différent.

Comme en 2019, l’instance a précisé avoir réparti les équipes «sur la base du classement mondial FIFA/Coca-Cola publié le 12 août 2021 (le dernier classement publié avant la date du tirage au sort).» L’Algérie en tant que tenant du titre et le Cameroun en tant que pays-hôte étaient de toute façon assurés de figurer dans le chapeau 1, complété par le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Nigeria.

Avec l’Egypte, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, le chapeau 2 aura aussi fort belle allure, tandis que le Gabon, revenu à un bon niveau ces derniers mois, fera figure d’épouvantail dans le chapeau 3. On retrouve enfin les deux petits nouveaux, les Comores et la Gambie, qui vont disputer leur première CAN, dans le chapeau 4.

Reportée d’un an en raison de la crise sanitaire, la phase finale se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 dans les villes de Douala, Yaoundé (Stade d’Olembé et Stade Ahmadou Ahidjo), Bafoussam, Garoua et Limbé.