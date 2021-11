dimanche 7 novembre 2021 • 1289 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal affronte le Togo jeudi prochain, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Une partie du groupe est déjà dans l'avion pour Lomé.

C'est Moustapha Name, qui a posté la photo sur son compte Instagram. Le milieu de terrain de Paris FC (Ligue 2, France), Cheikhou Kouyaté, Famara Diédhiou et Bouna Sarr sont actuellement à bord d'Air France pour se rendre à Lomé, la capitale togolaise où le groupe du Sénégal doit se retrouver pour les besoins du match contre le Togo. Mais, c'est en ordre dispersé que les Lions vont débarquer au Togo. Ceux qui ont joué hier avec leurs clubs rrespectifs devraient arriver ce dimanche au même moment que le staff technique et la délégation de la Fédération sénégalaise de football qui ont quitté Dakar ce jour. Le groupe sera au complet au plus tard mardi soit 48 heures avant le match contre les Éperviers.