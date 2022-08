mardi 30 août 2022 • 309 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Annoncé sur le départ sous forme de prêt, Pape Matar Sarr devrait finalement rester à Tottenham, renseignent plusieurs médias anglais dont Les Spurs Express.

Le milieu de terrain sénégalais de 19 ans aura la chance d'entrer en action pour Tottenham Hotspur après que Rodrigo Bentancur se soit blessé à la tête dans les 10 dernières minutes de la victoire (2-0) à Nottingham Forest dimanche dernier.



Une chance pour Sarr après la blessure de Rodrigo Bentancur



Les Spurs espéraient envoyer Sarr en prêt pendant cette fenêtre pour lui donner du temps de jeu pour poursuivre sa progression. Pour les premiers matchs, Sarr n'était pas sur le banc, mais avec les prêts de Tanguy Ndombele et Giovani Lo Celso finalisés, Sarr a maintenant une chance de fouler les pelouses de Premier League sous un maillot des Spurs. Surtout que le milieu de terrain, Bentancur est blessé.



Intéressé par les clubs de Serie A, le champion d'Afrique était dans le viseur de l'US Cremonese FC, selon DiMarzio.



Ses débuts en Premier League dès ce mercredi?



Après son arrivée du FC Metz pour 15 M €, Pape Matar Sarr a été prêté au club de Ligue 1 pour la saison 2021-2022. Avec le club français, Sarr a disputé de grands matchs la saison écoulée. Avec le Sénégal, il a été champion d'Afrique et s'est qualifié pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.



Apparu dans quelques matchs amicaux de pré-saison cet été avec Tottenham , l'ancien joueur de Génération Foot a maintenant une chance de montrer au conseil d'administration qu'un éventuel mouvement de prêt pourrait être pour le moment mis de côté.



Pape Matar Sarr pourrait faire ses débuts en Premier League contre West Ham United mercredi, Bentancur et Oliver Skipp étant tous deux blessés. Il est temps pour Sarr de briller.